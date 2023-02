Jak miasto zmarnowało szansę na prawdziwe centrum przesiadkowe [OPINIA]

Chcesz dostawać e-mailem serwis z najważniejszymi informacjami z Zielonej Góry? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Zielona Góra, ul. Ułańska, Dworcowa i dworzec PKS. Tu miałoby powstać centrum przesiadkowe PKP/PKS, luty 2023 r. Fot. Artur Łukasiewicz/ Agencja Wyborcza.pl

Konieczny byłby oczywiście tunel od ul. Ułańskiej na pofabryczny teren dawnego Zastalu. W ten sposób utworzone centrum przesiadkowe dawałoby bezpośrednią i bliską możliwość przesiadek pomiędzy autobusami PKS, MZK i innych przewoźników autokarowych, w tym międzynarodowych, oraz pociągami. We wszystko to można było "wpleść" galerię handlową z odpowiednim wielopoziomowym parkingiem. W galerii mogłoby powstać kino innej sieci niż ta, którą mamy obecnie - tutaj warto zauważyć, że ceny na bilety jednorazowe mamy wyższe niż np. we Wrocławiu. Po prostu brak konkurencji.

Wszystko to mogłoby być, ale niestety Zielona Góra i mieszkańcy mają pecha do nieudolnych władz miejskich, niemających wizji dynamicznego rozwoju miasta i jego wyglądu za 50 lat. Wszystko, co się dzieje, to "na wczoraj", a nie "na jutro". Dobrze, aby wreszcie skończyć w mieście z inwestycjami "na pół gwizdka", a zrobić coś porządnego. Raz, a konkretnie. Przykładowe rozwiązania infrastrukturalne można spotkać w Katowicach, Wrocławiu i obecne realizacje np. w Olsztynie. Wszędzie można, tylko u nas "się nie da". Tymczasem urząd miasta rozsyła paszkwile do mieszkańców. Na to kasy nie szkoda.

* Andrzej Kizimowicz

Prawnik, specjalista od rekonstrukcji wypadków drogowych. Od ponad 25 lat jest zawodowo związany z transportem, dawniej pasażerskim, dziś towarowym.

