Dostajesz prognozę opłat za prąd z Enei i jesteś zaskoczony? Czytelnicy: "zawyżają jak na Orlenie"

– Ta tarcza widocznie jest dziurawa albo zardzewiała. Jedno jest pewne – oprócz tego, że to reklama wyborcza. Nijak się ma do pięknych zapewnień o koszcie 1 zł za 1 kWh, o którym czytam w równie pięknej ulotce o Tarczy Solidarnościowej. Opłata za prąd staje się trzykrotnie wyższa niż przed rokiem, Enea kręci albo premiera Morawieckiego ma za durnia i oszusta – komentuje mieszkaniec.

Pod naszym tekstem pojawiło się sporo komentarzy. Co robić, gdy Enea cię zaskoczy wysoka prognozą?

Runningman: Jakiś czas temu zrobiłem to:

- założyłem konto na eBOK,

- sam odczytuję licznik co miesiąc,

- podaję internetowo,

- dostaję rachunki co dwa miesiące ale i tak oni robią z tymi odczytami bałagan - przykładowo od 1.01 zmieniła się stawka VAT i wysłałem odczyt na ostatni dzień grudnia i jak myślicie??

- składam non stop reklamacje (jak mam dobry humor to zasypuję ich zgłoszeniami codziennie:),

- płacę wg moich wyliczeń, dokładnie opisując w tytule przelewu czego dotyczy,

- jeszcze nigdy nie odpowiedzieli sensownie.

JanekBanek: - Sytuacja podobna jak na Orlenie. Zawyżają teraz prognozę, żeby po podwyżce cen kWh rachunek nie urósł skokowo. Przy rozliczeniu prognozy ilość kWh będzie mniejsza, cena za kWh wyższa, a więc wyjdzie na zero. A w międzyczasie klienci ich kredytują nadpłatami.

Haft: ENEA to firma typowa dla gospodarki PiS. Na każdym kroku patrzą, jak tu naciągnąć odbiorcę prądu. To jest monopolista, chcesz mieć prąd, musisz tańczyć, jak oni zagrają. Prognozy, a tym samym faktury, piszą z przysłowiowego kapelusza. Zapłaciłem jedną fakturę, złożyłem reklamację, była bardzo duża nadpłata w stosunku wskazań licznika (ich licznika). Wystawiają drugą fakturę, składam reklamację, nie płacę tej faktury, bo wartość jej pokrywa nadpłata z poprzedniej. To ENEA nalicza karne odsetki. Jak to się nazywa? - pewnie kodeks karny ma na to odpowiedni paragraf. Oni wyznają religię Kalego! Jak Kali ukraść, to dobrze, jak Kalemu, to źle.

Iwangrozny2: - Tak to jest w sytuacji, kiedy prawo energetyczne jest napisane pod koncerny energetyczne. Nie dadzą sobie krzywdy zrobić. A politycy idą z nimi ręka w rękę, bo już czekają na nich dobrze płatne synekury. I nawet nie muszą się znać na energetyce, to nawet lepiej...

Nie.lubie.ich: A u mnie od lat robią tak. Mam kilka liczników w lokalach niemieszkalnych i na koniec roku mam tam zawsze (według ZE) niskie lub nawet zerowe (sic) zużycie, w styczniu są podwyżki i zużycie z listopada i grudnia odczytują w lutym. Rachunek oczywiście zgadza się z licznikiem, a ja płacę za koniec roku po cenach noworocznych.

Rg: - Niby z jakiego powodu prąd miałby podrożeć trzykrotnie! Przecież w elektrowniach spalany jest polski węgiel, który tyle nie podrożał. Te wszystkie obajtki nabijają sobie kasę - część tej kasy idzie do budżetu, a rząd się chwali, że nam daje rekompensaty i tarcze inflacyjne. Tarcze przed inflacją, którą sam wywołuje!

Pocoto: - Szlag mnie trafi, jak widzę tę reklamę tarczową - czyt.makulaturę - dołączaną za nasze pieniądze do rachunków i pism z gazowni i z zakładu energetycznego. A rachunki rosną. Ile kosztuje wydruk tych bajek Morawieckiego? Rachunków mi nie obniżyli, to pewne.

Na koniec jeden z naszych czytelników, twierdzi, że system z prognozami opłat za prąd jest archaiczny. - Ustawodawca powinien zobowiązać sprzedawców, by w jakiejś określonej przyszłości (np. 36 miesięcy) byli zobligowani do przejścia do rozliczeń za zużyty prąd, a nie jakiś "prognozowany"! Technologia idzie do przodu, liczniki odczytywane radiowo (nawet z możliwością zdalnego wyłączenia odbiorcy) – pisze.

