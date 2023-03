Klan Machaliców i Przyjaciele. Autokarem do Poznania na spektakl z Aleksandrem Machalicą

Organizatorzy festiwalu organizują wyjazd do Teatru Nowego w Poznaniu. Pojedzie autokar, zapisać może się prawie każdy. Spektakl "Prawo wyboru" za trochę ponad miesiąc.

Jerzy Nowak z Piekarni Cichej Kobiety, jeden z organizatorów festiwalu Klan Machaliców i Przyjaciele, podkreśla, że organizatorom bardzo zależało, by do programu włączyć Aleksandra Machalicę. Aktor, syn Henryka, brat Piotra i Krzysztofa, nie będzie mógł przyjechać ze swoim najnowszym spektaklem "Prawo wyboru" do Zielonej Góry. - To niemożliwe ze względów finansowych i logistycznych. Przebudowa sceny i widowni na jeden spektakl w zielonogórskim teatrze nie wchodziła w grę. Pomyśleliśmy, choć na początku wydawał się to szalony pomysł, że może w takim razie moglibyśmy pojechać do Poznania - opowiada Jerzy Nowak.