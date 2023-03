Małe satelity i komora mgły solnej. Co znajdzie się w sercu Parku Technologii Kosmicznych?

Park Technologii Kosmicznych. Wizualizacja przyszłego holu Fot. Archiwum UMWL

Park Technologii Kosmicznych (PTK) powstaje na ponad 2-ha działce w Nowym Kisielinie. Budynek stawia samorząd woj. lubuskiego. Partnerami są Centrum Badań Komicznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Zielonogórski i firma Hertz Systems. Akt erekcyjny podpisano w maju 2022 r. Budynek wykonuje poznańska firma PTB Nickel. Budowa powinna zakończyć się do czerwca 2023 r. Cały projekt natomiast do końca roku. Będzie kosztować 88 mln zł (z tego sam gmach to ok. 40 mln zł). Prace budowlane są na ostatniej prostej. Wykańczana jest m.in. fasada parku z dużymi przeszklonymi powierzchniami.

– Innowacyjność naszej inwestycji budziła od początku sporo emocji z uwagi na „kosmiczne" technologie w nazwie. Ale jak zwykle pozory mylą. Bo przecież w naszym parku będziemy się zajmować nie tylko cyberbezpieczeństwem. W Parku Technologii Kosmicznych będą też laboratoria sztucznej inteligencji czy innowacyjnych technologii medycznych. To realne działania, ponieważ wkład merytoryczny zapewnia nam Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, które od kilku lat działa w naszym regionie lubuskim – wylicza Elżbieta Polak, marszałek województwa.

Park Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie w Zielonej Górze. Budowa, 2023 r. Fot. Archiwum UMWL

Marszałek Polak: – W Zielonej Górze Nowym Kisielinie działa jedyny oddział CBK w Polsce. Innowacje w tej branży to nie tylko satelity, ale przede wszystkim kreatywne, nowe rozwiązania, które mają poprawić jakość życia, nie samą innowacyjność. Prowadzimy także rozmowy z Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie umieszczenia w naszym parku oddziału agencji, który zajmie się zarządzaniem kryzysowym z wykorzystaniem satelitów. Park Technologii Kosmicznych wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030. Zarząd Województwa Lubuskiego od dawna kładzie duży nacisk na kreację nowych, innowacyjnych, technologicznych firm. A właśnie takie mogą odnieść ponadregionalny sukces. Stąd nasz rozwój planujemy w oparciu o inteligentne wsparcie innowacyjnymi rozwiązaniami. Dzięki dialogowi pomiędzy biznesem, środowiskiem naukowym i samorządami mamy osiem partnerstw w obszarze inteligentnych specjalizacji.

Symulator Słońca i czujniki gwiazd

– PTK będzie jedyną instalacją tego typu w Polsce – mówił „Wyborczej" prof. Marek Banaszkiewicz, kierownik oddziału Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Zielonej Górze.

Najważniejsze jest to, co kryje PTK wewnątrz – hale, laboratoria i nowoczesna aparatura do wszelkich badań satelitarnych.

– Jedna z hal zapewni odpowiednie warunki możliwości testowania małych satelitów w komorach termicznych, czyli sprawdzenia, jak zachowują się w ekstremalnie niskich i wysokich temperaturach. Będzie także pomieszczenie z komorą kompatybilności elektromagnetycznej. To taka duża klatka Faradaya, izolowana od wpływów wewnętrznych. W niej sprawdzimy m.in. promieniowanie emitowane przez satelitę – tłumaczył prof. Banaszkiewicz.

Lista przygotowywanych zakupów jest długa. – Spora część specjalistycznych urządzeń i elementów wyposażenia PTK jest w trakcie procesu zamówień – mówi Daniel Mazurkiewicz z Biura Projektów Własnych i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Sprawdziliśmy, co znajdzie się w sześciu laboratoriach PTK. To m.in. symulator Słońca, czujniki gwiazd, czujniki Słońca, oscyloskopy, niecka basenowa wraz z manipulatorem i robotem podwodnym oraz systemy kryptograficzne.

PTK na zakupach

Ponadto PTK kupi:

Stanowisko do badań wibracyjnych służące do prowadzenia testów wytrzymałościowych obiektów poddawanych drganiom harmonicznym i losowym oraz udarom – parametry drgań opisane zostały w wymaganiach agencji kosmicznych. Wyróżnia się tu wytrząsarka, która testuje zachowanie się urządzeń, np. satelitów, podczas startu rakiety w przestrzeń kosmiczną.

Komorę bezodbiciową do badań urządzeń elektronicznych oraz badań EMC (kompatybilności elektromagnetycznej) przy różnym stopniu promieniowania, emisji i przewodnictwa.

Testy odporności EUT na narażenia przewodzone i promieniowane.

Komorę termiczno-próżniową TVAC wraz z wyposażeniem dla potrzeb testowania instrumentów elektronicznych, mechatronicznych i małych satelitów w warunkach symulujących środowisko przestrzeni kosmicznej.

Kompletne stanowisko symulatora sygnałów GNSS, GALILEO i GLONASS. To globalne systemy (np. znany nam GPS) służące do dokładnego wyznaczania położenia punktu lub poruszającego się obiektu w trzech wymiarach (np. od satelity do odbiornika)/

Kompletny system pomiarowy oparty na odbiorniku Tempest do prowadzenia pomiarów emisji elektromagnetycznych promieniowanych i przewodzonych.

System do badań wytrzymałościowych dynamicznych i statycznych w warunkach wysokich obciążeń z modułowym rozwiązaniem, m.in. piec wysokotemperaturowy do 1000 stopni Celsjusza i komora temperaturowa od -129 stopni Celsjusza do 540 stopni.

Zestaw badawczy do badań składu i struktury materiałów. To m.in. skaningowy mikroskop elektronowy z możliwością obserwacji próbek przewodzących i nieprzewodzących wyposażony w system mikroanalizy rentgenowskiej EDS, analizator EBSD (wykorzystuje się go np. do badań materiałów o strukturze krystaliczne) oraz spektrometr mikroanalizy rentgenowskiej (np. pomiary długości fali).

Komorę mgły solnej umożliwiającą przeprowadzanie standardowych testów mgły solnej (sprawdza m.in. odporność powłok farb na korozję).

Wysokoenergetyczny stacjonarny system mikrotomografii komputerowej.

Udarnościowy młot wahadłowy przeznaczony do badania udarności materiałów o energii do 450 J.

Laboratoria w PTK

W Parku Technologii kosmicznych znajda się:

laboratorium elektroniki satelitarnej i systemów FPGA – m.in. opracowywanie nowej generacji procesorów dla zastosowań kosmicznych;

pomieszczenie czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych;

centrum przetwarzania i interpretacji danych satelitarnych oraz Cywilnych Systemów Nawigacji Satelitarnej;

laboratorium systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji – m.in. autonomiczne pojazdy i roboty w ekstremalnych warunkach (kopalnie, prace pod wodą);

laboratorium kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom – m.in. projektowanie i wdrażanie bezpiecznych systemów przechowywania i przesyłania danych;

laboratorium medycyny kosmicznej – m.in. badanie funkcjonowania organizmu człowieka w warunkach długotrwałych międzyplanetarnych misji załogowych.

Logo Innowacyjne Lubuskie Fot. Arch UMWL

