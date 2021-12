Miejski sylwester w Zielonej Górze odbędzie się w tym roku na placu przed budynkiem Centrum Biznesu. Impreza rozpocznie się o godz. 22 i zakończy o godz. 1. Hity i przeboje puszczać będą dwaj didżeje: Paweł "Bamse" Jakubowski i Tomasz "Osa" Oszmiański.

Prezydent miasta nie odwołał sylwestra w plenerze, mimo szczytu pandemii koronawirusa, tak jak zrobili do włodarze wielu miast m.in Gorzowa, Poznania, Warszawy, Wrocławia, Koszalina i Opola. Janusz Kubicki nie rezygnował także z tradycyjnych fajerwerków. Dla wielu domowych zwierząt, zwłaszcza psów, okres noworoczny to prawdziwy koszmar, a to przez wybuchy petard, które powodują u nich ogromny stres. podczas sylwestrowej, miejskiej imprezy.